Moreirense quer devolver o Famalicão à terra com a primeira vitória fora

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, espera conseguir, na visita ao Famalicão, relativa à ronda 11, a vitória que tem escapado à sua equipa nos últimos jogos e o primeiro triunfo fora de casa no campeonato.

"Vai ser um jogo difícil. Sentimos que a vitória já nos foge há algum tempo, mas também que estamos cada vez mais perto de a conseguir. Vai ser um bom espetáculo, entre duas equipas que gostam de jogar. Tudo faremos para conseguir a primeira vitória fora de casa", afirmou, em conferência de imprensa.

Vítor Campelos assumiu que o Famalicão, que se encontra no terceiro lugar, "tem surpreendido pelo excelente campeonato que está a fazer": "Vamos defrontar uma equipa forte, recheada de bons jogadores, muitos deles emprestados por equipas fortes como Valência, Wolverhampton, Atlético de Madrid."

Organização e concentração máximas



Para contrariar a equipa sensação do campeonato, os cónegos terão de "ser muito organizados e estar muito concentrados".

"O Famalicão tem boas individualidades, que de um momento para o outro podem decidir o jogo. O jogo vai exigir concentração máxima de princípio ao fim. Eles têm coisas muito boas e algumas debilidades. Vamos tentar explorar essas debilidades para sair de Famalicão com pontos", salientou.

O Moreirense está no 13.º lugar do campeonato, com 10 pontos. O Famalicão é terceiro, com 23. As duas equipas enfrentam-se no sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão.