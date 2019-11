Há um norte-americano ansioso pelo dérbi do Minho

Tyler Boyd é mais um adepto ansioso pelo Vitória de Guimarães-Braga, um dos clássicos do futebol português, o grande dérbi do Minho. O norte-americano teve contrato com o Vitória, durante três épocas, e não é difícil adivinhar o clube que vai apoiar.

"Obviamente, vocês sabem a equipa que vou apoiar, mas é sempre um grande jogo e uma grande rivalidade", diz o extremo, agora jogador do Besiktas, que marcou ao Braga, no jogo da Liga Europa. "Foi especial marcar ao rival do Guimarães. Estive aqui três anos e gostei muito. Fiquei desiludido pelo resultado, mas este é um país especial para mim", assume.