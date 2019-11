Médio do Tondela convocado para os sub-21 de Espanha

Pepelu voltou a ser chamado por Luis de la Fuente para a seleção sub-21 espanhola. O médio, totalista do Tondela, tem sido um dos destaques do 7.º classificado da Liga e mantém lugar entre as opções do selcionador.

Emprestado pelo Levante, o médio defensivo já foi apontado como uma das promessas do futebol espanhol, mas esta é a sua primeira época ao mais alto nível. Formado no Levante, jogou pela segunda equipa do clube de Valência e esteve cedido ao Hércules, do terceiro escalão, durante uma temporada.

Esta época, em Tondela, tem 11 jogos realizados.