Guardiola gostava de treinar em Itália

Pep Guardiola está aberto à possibilidade de treinar em Itália, depois de deixar o Manchester City. Seria um regresso àquele país, em que representou o Brescia como jogador, durante uma temporada.

"Treinar em Itália? Porque não", disse o treinador espanhol, em entrevista à Sky Sports, em Itália. "Foi um prazer [jogar lá] como jogador, com o grande [Carlo] Mazzone [antigo treinador do Brescia]. Tive uma grande experiência e adoro o país, mas por agora, sinto-me bem em Inglaterra, é um grande campeonato. Mas talvez, sim [gostaria de treinar em Itália], não sou assim tão velho", acrescentou.

O contrato de Guardiola com o Manchester City termina no final da próxima temporada, em junho de 2021. No início desta época, foi associado com insistência à Juventus, que estava sem treinador, após a saída de Massimiliano Allegri (quem lhe sucedeu foi Maurizio Sarri).

Guardiola nega que alguma vez tenha estado na rota dos campeões italianos: "Essa informação era falsa."