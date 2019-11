Ajax fica sem internacional brasileiro até ao final do ano

O treinador do Ajax, Erik ten Hag, revelou, esta sexta-feira, que não poderá contar com o internacional brasileiro David Neres até ao final de 2019, devido a uma lesão do menisco contraída frente ao Chelsea, na Liga dos Campeões.

"Em princípio, vamos perder o Neres até à paragem de inverno. É muito frustrante, para ele e para a equipa. Ele estava a chegar ao pico de forma, se é que já não estava lá", assumiu Ten Hag, em conferência de imprensa.

David Neres, extremo brasileiro de 22 anos, é um indiscutível do Ajax e presença assídua da seleção brasileira. Esta época, leva seis golos e duas assistências em 20 jogos pelo campeão da Holanda.