Combustíveis aumentam para a semana

O preço dos combustíveis volta a subir a partir de segunda-feira e o aumento será maior para o gasóleo, que fica mais caro um cêntimo. Já a gasolina, sobe meio cêntimo por litro.

Esta será a segunda semana consecutiva de subida no preço dos combustíveis, elevando para 1,487 euros/litro o preço da gasolina 95 octanas simples e para 1,375 euros o valor do gasóleo simples, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia.

No caso do diesel, trata-se do preço mais alto desde o final de setembro, sendo que os valores podem variar consoante o posto de abastecimento.