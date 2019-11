Objetivo do Benfica é vencer o Santa Clara para partir para as seleções na liderança

Bruno Lage definiu como objetivo, esta sexta-feira, derrotar o Santa Clara, para que a paragem das seleções decorra com o Benfica na liderança do campeonato.

"O objetivo é sair de lá nas mesmas condições e na mesma posição e, para isso, vamos ter de fazer um grande jogo. Queremos terminar este ciclo de sete jogos como líderes do campeonato", afirmou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão do jogo da jornada 11.

O Santa Clara tem tido "um bom início de época, com bom futebol e várias vitórias", o que lhe permite ocupar uma "posição tranquila na tabela", o oitavo lugar. Bruno Lage está preparado para ser surpreendido.