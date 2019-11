"Foi mais o susto". Ferro ainda é dúvida, mas viaja com o Benfica para os Açores

Bruno Lage esclareceu, esta sexta-feira, que a lesão de Ferro, frente ao Lyon, não foi tão grave como, na altura, se chegou a pensar.

"Foi mais o susto do que uma lesão que o tirasse do jogo", esclareceu o treinador do Benfica, sobre o estado pouco responsivo do central, após um choque com Vlachodimos, no jogo da Liga dos Campeões.

Na altura, a equipa médica do Benfica colocou um colar cervical a Ferro e transportou-o para o hospital. Contudo, o defesa encarnado já treinou sem limitações e está convocado para a visita ao Santa Clara:

"Vai connosco, mas vamos perceber até que ponto é que está em condições para jogar. Ontem [quinta-feira], trabalhou normalmente, hoje [sexta-feira] também. Vamos fazer a melhor análise. Se estiver a 100%, poderá jogar. Se não estiver, temos sempre o Jardel pronto para jogar. Temos tido capacidade de rodar e todos eles têm tido uma boa resposta."

Só se poderá saber se Ferro estará em campo no sábado, às 17h30, no Estádio de São Miguel. O Santa Clara-Benfica terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.