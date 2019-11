"Benfica precisa de dois ou três craques para dar maturidade à equipa"

O antigo dirigente defende que para "criar um Benfica com dimensão europeia é preciso juntar dois ou três craques à juventude do Seixal". Foi dessa forma, recorda Capristano, que o Benfica chegou a duas finais da Liga Europa: "Nos dois anos que Jorge Jesus levou o Benfica a duas finais europeias tinha jogadores muito experientes".

A derrota do Benfica com o Lyon, por 3-1, para a Liga dos Campeões, demonstrou a fragilidade europeia da equipa, na opinião de José Manuel Capristano, que, em entrevista a Bola Branca , assume "desilusão".

Apesar da má prestação na Liga dos Campeões, Capristano faz um apelo aos adeptos "para que estejam unidos em vez de colocarem tudo em causa", sublinhando que "não há ninguém que queira mais as vitórias do que o treinador e o presidente".

Neste sentido, defende investimento no mercado de janeiro para reforço imediato da equipa, mas com jogadores que "entrem de caras na primeira equipa". "Tenho dúvidas que haja jogadores disponíveis, mas tenho toda a confiança que o Rui Costa pode encontrar um desses jogadores", declara.

"Resposta à Benfica" nos Açores

Depois da derrota na Liga dos Campeões, o Benfica joga para o campeonato com o Santa Clara. José Manuel Capristano pede "uma resposta à Benfica". "Não me passa outra coisa pela cabeça que seja a vitória do Benfica", sublinha



O Santa Clara - Benfica está agendado para as 18h00 de sábado e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.