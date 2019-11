Sporting “entrou muito bem e fez com que o jogo se tornasse mais fácil”

Bruno Fernandes

“Acho que fizemos um início muito forte. A ideia que tínhamos preparada para o jogo e para a primeira parte, entrou e entrou muito bem e fez com que o jogo se tornasse mais fácil. Acho que as entradas fortes no jogo são sempre importantes, para que depois sejamos nós a gerir o ritmo de jogo e não a equipa adversária.”

Contas na Liga Europa: “Não complicaram. Para nós continua tudo igual e temos que pensar no nosso jogo. Teremos agora o Belenenses para o campeonato, que é o mais importante, mas assim que vier novamente a Liga Europa, vamos jogar em casa, contra o PSV, que é uma grande equipa, uma equipa forte, com um ataque muito rápido, mas acho que o Sporting tem todas as condições para somar mais uma vitória.”

Coates

“É sempre importante quando a equipa ganha. Pessoalmente claro que dá mais confiança, mas toda a equipa esteve bem. Estamos no futebol e sabemos que dentro do campo pode acontecer qualquer coisa. Temos de estar preparados para isso e trabalhar todos os dias para melhorar. A confiança dos meus companheiros, da minha família e de todos no clube foi sempre a mesma, por isso cabe-me continuar a trabalhar”