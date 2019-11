Emanuel Ferro. “Jogo bem conseguido"

O treinador adjunto do Sporting ficou contente com a partida e vitória (2-0) dos leões diante do Rosenborg.

Emanuel Ferro considera que "foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Tínhamos uma missão especifica para este jogo num contexto que não era o melhor. Interpretámos da melhor forma”.

O técnico dos leões refere que “na primeira parte criamos um caudal ofensivo com várias oportunidades. Na segunda tivemos a tendência de baixar as linhas, mas também tivemos oportunidades para matar o jogo”.

Resumindo, Ferro diz que “a equipa nunca perdeu o discernimento e ganhou bem".

Os leões entraram com três defesas centrais e Emanuel Ferro reconhece que “hoje correu muito bem. Houve uma boa interpretação em termos defensivos e ofensivos. Resultou da melhor forma".

Já quanto à classificação do Grupo D da Liga Europa, o técnico adjunto desvaloriza, para já, a liderança dos leões e olha já para o Belenenses.

"Vão ser iguais, como era à partida para este jogo. Agora vem o Belenenses. Quando surgir o jogo da Liga Europa é com o mesmo espírito, com o foco em fazer o melhor para ganhar".

