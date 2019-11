Bernardes Dinis pede para o Sporting não subestimar o Rosenborg

Bernardes Dinis, sócio do Sporting e adepto impulsionador do evento “Rugidos do Leão”, espera que os jogadores estejam à altura da partida contra o Rosenborg e comecem por não subestimar o adversário. À distância de quatro mil quilómetros, o adepto fez a antevisão da partida.

"É um jogo difícil. Foi um lema da minha vida nunca subestimar nada nem ninguém. Muitas vezes, as equipas de futebol, sejam elas o Sporting ou da dimensão do Sporting, apanham desaires porque subestimam o adversário e isso é um modo negativo para se encarar a realidade de um jogo. Se o Sporting encarar o jogo com seriedade, com entrega, garra e determinação, ganha o jogo, estou absolutamente convicto disso. Independentemente do Sporting ganhar ou não o jogo, sendo claro que se ganhar há outro entusiasmo e mais sorrisos nos lábios, o evento por si só já encanta, fascina e transcende qualquer derrota", referiu em entrevista a Bola Branca.



A equipa de Jorge Silas entra em campo para defrontar o Rosenborg, em Trondheim, na Noruega, às 17h55. O Sporting é 2º no grupo D, com 6 pontos, a um do PSV Eindhoven e com mais dois que o LASK Linz. O adversário Rosenborg ainda não pontuou na prova.

O jogo com os noruegueses, depois da derrota em Tondela, no campeonato, é uma oportunidade para a equipa de Silas fazer as pazes com os adeptos.

Comitiva leonina ruma a Leiria



Bernardes Dinis olha já para o ambiente desta sexta-feira em Leiria, nos Rugidos do Leão, onde Frederico Varandas é presença garantida. Numa fase conturbada do futebol leonino, a presença de alguns jogadores, treinadores e direção do Sporting, é vista com grande expetativa.



"Todos os órgãos sociais do Sporting vão estar presentes. Logicamente, a intervenção de Frederico Varandas é aguardada com natural expectativa. Vamos ter jogadores da equipa principal presentes, assim como membros da equipa técnica. Isto é muito importante salientar, porque as pessoas têm que ter em mente que o Sporting é um clube histórico, não só em Portugal, como também a nível mundial. Quem quiser estudar um bocadinho da história deste proeminente clube, verifica que, mais uma vez, vão ser galardoadas com as faixas alusivas aos títulos europeus as modalidades que, no ano passado, com muito brilho, conquistaram os títulos em goalball, atletismo, judo, futsal, hoquei em patins, entre outros", acrescentou.



Bernardes Dinis sublinha que não há crise capaz de calar os Rugidos do Leão.



"É um êxito total, porque, desde o final de setembro, a lotação dos 1500 lugares está completamente esgotada. Portanto, em termos de adesão, de intenso fervor ao ideal leonino, estamos satisfeitíssimos, melhor era impossível. Este evento, tal como o Sporting Clube de Portugal, resiste a todas as crises desportivas e diretivas", remata.