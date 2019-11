Vitória sobre o FC Porto foi uma das melhores da carreira de Steven Gerrard

Steven Gerrard não escondeu o orgulho e felicidade que sentia, após a vitória do Rangers sobre o FC Porto, por 2-0, a contar para a quarta jornada do grupo G da Liga Europa. Para o antigo médio, foi mesmo um dos maiores triunfos da sua ainda curta carreira como treinador.

"Está bem lá em cima. Bater uma equipa do calibre e com a qualidade dos jogadores que eles têm, os jogadores merecem o crédito todo, foi uma prestação fantástica. Estamos a competir com equipas que estão num nível superior, mas toda a gente está a remar na direção certa e isso permite-nos conseguir resultados contra estas equipas. Estamos num bom momento", regozijou, em declarações ao canal televisivo BT Sport.

Do elogio de Sérgio à segunda parte "fantástica"



Gerrard acredita que o Rangers mostrou "demasiado respeito" pelo Porto no início do jogo, por culpa da estratégia montada por Sérgio Conceição:

"Fizeram-nos um enorme elogio, ao adotarem um comportamento mais defensivo. Os movimentos deles no início do jogo deixaram-nos sem resposta, ficámos com um pouco de medo. Demorámos uns 20 minutos para desmontar, eles puseram muitos jogadores rápidos e tecnicistas nas posições mais adiantadas e isso deixou-nos desconfortáveis."

No entanto, o Rangers habituou-se, adaptou-se e terminou a primeira parte "de forma muito forte". Na segunda parte, a vitória.

"Na segunda parte, fomos uma equipa completamente diferente, fomos fantásticos. Com o resultado em 0-0, estás sempre a pensar que um golo pode mudar tudo e eles tiveram um ou outro ataque que podiam ter dado resultado. Derrotámos uma boa equipa", atestou a lenda do Liverpool.