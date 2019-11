Sérgio assume culpa pela derrota, mas lembra: "Dependemos só de nós"

Sérgio Conceição arcou com a responsabilidade pela derrota do FC Porto no reduto do Rangers, por 2-0, e assumiu que a estratégia de três centrais não funcionou, mas deixou uma mensagem de esperança, com vista ao apuramento para os 16 avos de final: "Dependemos só de nós."

"Quando perdemos 2-0, a estratégia nunca é boa e o treinador é sempre o culpado. Com quatro pontos e três abaixo do primeiro, temos de ganhar os últimos dois jogos", sublinhou o técnico portista, em declarações à SIC Notícias, no final da partida do grupo G da Liga Europa.

Boa entrada e explicação da estratégia



Sérgio Conceição considera que o FC Porto entrou bem no jogo e conseguiu surpreender o Rangers, com a estratégia montada:

"Tivemos algumas situações na primeira parte, perto da grande área, que devíamos ter sido mais incisivos. Foi um jogo muito equilibrado na primeira parte, sem grandes oportunidades. Estávamos confortáveis no jogo para arriscar na segunda parte. Aconteceu a lesão do Pepe, que afetou a estratégia. Mesmo assim, tivemos situações em que tivemos oportunidade para rematar sem demorar tanto tempo. O golo galvanizou o adversário e intranquilizou a equipa e o segundo golo foi inevitável."

O treinador do FC Porto explicou que a estratégia de três centrais passavam por contrariar os pontos fortes dos escoceses.

"Pretendia que houvesse segurança no corredor central, porque os alas do Rangers jogam muito por dentro, junto do Morelos. Queria quebrar a dinâmica do adversário na largura, tendo jogadores abertos, o Telles e o Manafá, e tínhamos médios interiores para provocar infiltrações, porque percebíamos que podíamos fazer mossa", esclareceu Sérgio.