Danilo Pereira: "Não esperávamos este cenário"

Danilo Pereira assume que ninguém no FC Porto esperava estar no último lugar do grupo da Liga Europa, a duas jornadas do fim. Posição que deriva da derrota (2-0) dos dragões no terreno do Rangers.

"Sabíamos que era um grupo equilibrado, mas não esperávamos este cenário. Dependemos só de nós, temos dois jogos e, se ganharmos, podemos passar o grupo. Nós acreditamos, temos um jogo em casa e outro fora e é com esse foco que vamos", garantiu o capitão portista, em declarações à SIC Notícias, no final da partida.

Danilo assumiu que, ofensivamente, o FC Porto não conseguiu "criar as oportunidades certas para poder fazer golo".

"Tentámos, mas o Rangers esteve muito compacto e nós não conseguimos a dinâmica ofensiva suficiente para criar mossa. Eles foram mais felizes nesse ponto, chegaram lá poucas vezes, mas as vezes que chegaram conseguiram finalizar", reconheceu o médio.

O golo do Rangers causou mossa: "Foi um bocado contra a corrente do jogo, mas marcou. Foi um golo que foi um bocado consentido da nossa parte e não conseguimos reagir rapidamente e eles fizeram outro golo minutos depois e isso sentencia o jogo."