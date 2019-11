Ambiente hostil de Ibrox será o principal adversário do FC Porto

50 mil adeptos escoceses a torcer fervorosamente a favor do Rangers poderá condicionar o jogo do FC Porto, esta quinta-feira, em Glasgow, no Ibrox Stadium. Esta é a opinião de Rui Correia, antigo guarda-redes do FC Porto, que acredita numa vitória portista na partida da Liga Europa.

"Acho que o Porto vai vencer, mesmotendo em conta o ambiente hostil, que vai ser o grande adversário. Mas a qualidade do FC Porto é superior e acho que vai conseguir um resultado positivo", diz, em Bola Branca.

O FC Porto ocupa, ao fim das primeiras três jornadas do grupo G, o segundo lugar, a dois pontos dos suíços do Young Boys. O Porto tem quatro pontos, os mesmos do Rangers, com quem volta a cruzar-se, desta vez em Glasgow, depois de há quinze dias não ter ido além de um empate a um golo com os escoceses, no estádio do Dragão.

Sérgio Conceição poderá voltar a mexer na equipa e na tática, sendo que Marega continua fora das opções. No último jogo para o campeonato, com o Desportivo Aves, Alex Telles e Zé Luís, voltaram a sentar-se no banco no início da partida, mas acabaram por ser utilizados por Sérgio Conceição. Rui Correia confia em Sérgio Conceição para tomar as melhores decisões.



"Nessas opções, o treinador é mais do que competente para saber o que está a fazer. Se o está a fazer é porque é o melhor para o FC Porto", diz.

Casillas e Marchesín em análise

Rui Correia defendeu as cores do FC Porto entre 1997 e 2001, tendo ocupado o lugar entre os postes num total de 54 jogos. O antigo guarda-redes, contrariamente a Pinto da Costa, não vê que Iker Casillas tenha condições para voltar ao futebol. Rui Correia reconhece em Marchesin uma excelente solução para a baliza portista.

"O Porto está muito bem nos guarda-redes, não só o Marchesín, que tem vindo a jogar, mas também o Diogo Costa. Espero que o Casillas recupere, que tenha muito sucesso se puder voltar a jogar, mas sendo sincero, acho que será difícil. O Marchesín é extremamente interessante, tem muita qualidade no jogo de pés, boas decisões. Tem feito boas exibições e tem sido um elemento importante para o Porto", remata.

O Rangers-FC Porto joga-se esta quinta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto.