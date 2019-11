Bloco insiste em alterações à lei do trabalho chumbadas pelo PS

O Bloco de Esquerda entrega esta quinta-feira, novamente, no Parlamento as propostas de alteração à legislação laboral que o PS chumbou no final da legislatura passada.

São quatro diplomas que revogam medidas implementadas durante a troika – “para recuperarmos o pagamento das horas extraordinárias que neste momento são pagas ao preço de uma hora normal, recuperar os três dias de férias que foram retirados aos trabalhadores sem que eles recebessem nenhuma remuneração para esses dias e recuperar também as compensações no final dos contratos e as compensações por despedimento que cortaram muito e, como sabem, são também parte do salário”.

No final de uma reunião com a CGTP, a coordenadora do partido defendeu que o corte nas horas extra “acaba por premiar o recurso ao trabalho extraordinário abusando dos trabalhadores” e que a retirada dos dias de férias “é trabalho que os trabalhadores estão a fazer sem ser pago”.

O PS já chumbou uma vez estas alterações, mas Catarina Martins insiste que, para aumentar os salários médios em Portugal, é preciso mexer na legislação laboral.

“O Partido Socialista diz uma coisa e o seu contrário. O Partido Socialista diz, e bem, que os salários médios em Portugal são baixos demais e que é preciso recuperar os salários. Ora, não se recupera os salários sem mexer na legislação laboral”, afirma.

“Os salários da função pública, nós estabelecemos no Orçamento do Estado e o Bloco cá estará para esse debate, mas os salários no setor privado só são recuperados com novas regras na legislação laboral. E, portanto, o Governo não pode dizer que quer valorizar os salários e não mexer na legislação laboral. Isso é impossível”, defende a líder bloquista.

“Estamos tão empenhados em aumentar o salário mínimo nacional como em aumentar o salário médio”, garante ainda Catarina Martins.

E no que toca ao salário mínimo, a proposta do Bloco de Esquerda prevê uma subida para os 650 euros já em janeiro.