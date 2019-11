PCP e Bloco querem ouvir ministro da Educação sobre falta de funcionários nas escolas

Ainda mal tinha tomado posse a Vomissão de Educação e já o PCP estava a entregar um requerimento para ouvir o ministro Tiago Brandão Rodrigues.



Os comunistas querem esclarecimentos sobre os sucessivos relatos de falta de auxiliares de ação educativa nas escolas públicas, que estão a comprometer o funcionamento regular de estabelecimentos de ensino um pouco por todo o país.

O PCP pede também a audição na comissão parlamentar da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.

Para o PCP, é "urgente" reforçar o investimento e "contratar todos os trabalhadores em falta”. “Há escolas em que, mesmo cumprindo o rácio do número dos trabalhadores, não conseguem ter as condições mínimas de funcionamento com dignidade e com qualidade para os alunos, mas também para os trabalhadores”, acrescentam os comunistas.



Entretanto, o Bloco de Esquerda fez saber que também tem um requerimento para ouvir o miniistro da Educação sobre este mesmo assunto.

A deputada Joana Mortágua enumerou as escolas que, nas últimas, foram notícia por falta de funcionários, no Seixal, em Mem Martins (Sintra) ou Portimão. E afirmou que “o mecanismo anunciado pelo Governo para a substituição de funcionários não está a ser implantado”

Além do mais, argumentou, “os concursos anunciados chegaram tarde e mesmo quando estiverem todos completos não vão suprir a necessidades” das escolas. “É um problema que se agrava, que se arrasta, é o culminar de um problema que não foi resolvido”, afirmou.

Os dois requerimentos serão votadas numa das próximas reuniões da comissão de Educação.