​Marcelo: “Portugal mudou com a Web Summit”

No quarto e último dia, coube ao Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e ao fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, encerrar a cimeira tecnológica que decorre no Parque das Nações. Durante o seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que é preciso fortalecer a regulação, a democracia e a cultura cívica para responder aos desafios colocados pelas novas tecnologias.



“Falámos de privacidade em 2019. Falámos sem medo de manipulação, proveniente de poderes políticos e económicos, porque sabemos, infelizmente, que a política e a lei estão muito atrasadas ao enfrentar esses desafios. Precisamos de instituições internacionais mais fortes. Precisamos de regras mais fortes. Precisamos de uma democracia forte”, defendeu o Presidente da República.

Outro “ponto-chave”, como Marcelo o apelida, é a “cultura cívica”. “Estamos sob cultura cívica quando ninguém é deixado para trás. Não devemos deixar ninguém para trás em nenhuma região do globo. Qualquer país, qualquer parte da sociedade, todas as gerações sabem.”

Por fim, o Presidente da República deixou um agradecimento à organização da Web Summit e lembrou como a cimeira tecnológica “mudou” Portugal. "Em 2016 falei numa revolução silenciosa. Já não é uma revolução silenciosa, mas uma revolução ruidosa – uma revolução de mente aberta, clara e forte. E, neste sentido, Portugal mudou com a WebSummit. E o mundo está a mudar com a WebSummit, porque não temos medo de resolver todos os problemas. Todos eles, democraticamente e livremente, com pessoas representando o mundo inteiro", concluiu.