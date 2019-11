"O sofrimento humano não é uma arma política". ONU vai avançar com plano de ajuda à Venezuela

A ONU vai avançar em 2020 com um Plano de Resposta Humanitária para responder à crise na Venezuela, um projeto que conta com o apoio do Governo e da Assembleia Nacional (parlamento, onde a oposição tem maioria).

O anúncio é feito em comunicado divulgado em Caracas pelo secretário-geral dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas, Marck Lowcock, ao finalizar uma visita de três dias à Venezuela.

"Foi preparado um Plano de Resposta Humanitária para responder às necessidades humanitárias mais graves. Este plano foi totalmente apoiado pelo Governo da Venezuela e pela Assembleia Nacional. Recebi compromissos firmes de que apoiarão a implementação do plano, em benefício dos venezuelanos mais vulneráveis de todo o país", refere o comunicado.

Segundo o documento, no próximo mês a ONU vai divulgar "planos provisórios" para a resposta humanitária, para os quais são necessários recursos e financiamento adicional.

"É pouco provável que os recursos internacionais sejam suficientes para estabilizar a situação humanitária. Teremos de encontrar uma forma de libertar os recursos venezuelanos para contribuírem mais para a ação humanitária (…). Isso exigirá que as partes interessadas deem maior prioridade à redução do sofrimento imediato da população", explica.

O documento precisa que a ONU recebeu 135 milhões de euros, mas que o Plano de Resposta Humanitária à Venezuela é de aproximadamente 200 milhões de euros.

Marck Lowcock adianta ter pedido às autoridades que facilitem o acesso das organizações humanitárias e não-governamentais, e a incorporação de pessoal especializado, assim como a redução das restrições burocráticas para a entrega de ajuda, o apoio à monitorização independente e a melhoria dos dados para garantir ajuda aos mais necessitados.

O comunicado explica que "todas as partes devem respeitar" a abordagem humanitária da ONU "e não manipular a assistência baseada nas necessidades".