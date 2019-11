França. Polícia lança operação de evacuação de dois campos de migrantes perto de Paris

Segundo a imprensa local, cerca de 600 agentes policiais começaram, a partir das 6h00 (5h00 em Lisboa), a levar migrantes para autocarros de transporte com destino a centros de acolhimento na região parisiense.

O responsável pela polícia disse aos jornalistas que "esta ação foi decidida como parte da implementação do plano" do Governo.



“Não vamos tolerar este tipo de campos à beira da estrada ou em quaisquer espaços públicos em Paris”, garantiu Didier Lallement.

A operação, acontece um dia depois de o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, ter assumido "o compromisso" de evacuar aqueles campos no nordeste de Paris "até o final do ano".

Desde que foi fechado um campo gigante em Calais há três anos cada vez mais migrantes começaram a chegar a Paris.