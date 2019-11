Seleção de futsal já conhece adversários no grupo de apuramento para o Mundial

A seleção nacional de futsal vai disputar a qualificação para a fase final do Mundial 2020 com a Itália, Bielorrússia e Finlândia.



Todas as partidas do grupo A, o grupo em que Portugal foi colocado no sorteio, vão ser disputadas em solo português, na Póvoa de Varzim, entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro.

A seleção das quinas, campeã europeia em título, ocupa o terceiro lugar do "ranking" mundial. A Itália é a sétima classificada e, na teoria, o adversário mais difícil. A Bielorrússia ocupa o 17º posto e a Finlândia o 23º.

Apenas os líderes de cada grupo qualificam-se diretamente para o Mundial, que decorre no verão, na Lituânia.

Os grupos e a respetiva posição no "ranking" das equipas:

Grupo A

Portugal [3.º]

Itália [7.º]

Bielorrússia [17.º]

Finlândia [23º]



Grupo B (Jogos na Sérvia, Nis)

Espanha [2.º]

Sérvia [8.º]

Ucrânia [5.º]

França [15.º]



Grupo C (Jogos na Croácia, Zagreb)

Rússia [1.º]

Azerbaijão [6.º]

Eslováquia [16.º]

Croácia [10.º]



Grupo D (Jogos na República Checa, Brno)

Cazaquistão [4.º]

Eslovénia [9.º]

Roménia [13.º]

República Checa [12.º]*