Basquetebol. Oliveirense reforça-se com um poste

A Oliveirense anunciou a contratação do basquetebolista John Fields para a época, na qual a formação de Norberto Alves defende o título de bicampeã nacional.

O poste norte-americano, de 31 anos, atuou na última época nos Singapore Slingers, de Singapura, e nos Hi-Tech Bangkok City, sagrando-se campeão tailandês.

Em declarações ao site oficial dos oliveirenses, Fields considerou que esta é "uma oportunidade para encontrar uma boa estabilidade".

O atleta de 2,05 metros e 105 quilos mostrou-se entusiasmado por "conhecer a nova equipa", disse querer fazer "uma época produtiva" e sublinhou a importância de "vencer o campeonato e o máximo de jogos possíveis".

Conhecido como J. Fields, que se descreveu como um atleta intenso dentro e fora do campo, é a nova cara no plantel de Norberto Alves que soma nove pontos no campeonato, com quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos.