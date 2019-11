Tierney e Sokratis dão voz ao descontentamento do Arsenal em Guimarães

Kieran Terney e Sokratis mostraram o seu desagrado com o empate frente ao Vitória de Guimarães, a uma bola, com mais um golo sofrido nos últimos instantes da partida, em partida a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. O lateral-esquerdo escocês deixou, no entanto, elogios à formação orientada por Ivo Vieira.

"São uma equipa muito organizada, difíceis de quebrar. Tornaram a nossa tarefa muito difícil e lutaram até ao fim", disse, em declarações na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques.

Apesar do empate, o Arsenal tem a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa praticamente garantida, com 10 pontos. Esta quinta-feira, qualquer resultado que não seja uma vitória do Standard Liège frente ao Eintracht Frankfurt qualifica os "gunners" para a próxima fase da prova.