O Sp. Braga venceu o Besiktas por 3-1 e está a um ponto do apuramento para a próxima fase da Liga Europa.

Paulinho (2) e Wilson Eduardo marcaram os golos dos arsenalistas.

Já pelos turcos descontou Tyler Boyd, ex-V. Guimarães e Tondela.

No outro jogo do Grupo K, o Wolverhampton venceu o Slovan Bratislava, por 1-0, com golo de Raul Jimenez.

A equipa de Ricardo Sá Pinto passa a somar 10 pontos e está matematicamente a um ponto do apuramento. O Wolves soma 9.