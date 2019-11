Scout do Manchester United vem ao Porto

O Congresso Mundial de Scouting começa terça-feira no Porto e o número de presenças continua a engrossar.

Emanuel Calçada, responsável pela Quest, que organiza o evento, revela alguns dos nomes das últimas horas confirmados e que se deslocam de vários da América Central, América do Sul e de vários pontos da Europa. “Teremos a presença de Jorge Tello Hernandez, chef Scout da seleção do México, Oliver Seitz, chef Scout do Atlético Paranaense, e Sandro Orlandelli, Scout da América do Sul do Manchester United”, detalha.

Para outro tema do evento - o perfil do jogador português - teremos especialistas na área. Ricardo Sá Pinto participará, bem como Abel Pimenta, mais um português com sucesso lá fora, e Luis Campos, diretor desportivo do Lille, com grandes louros e méritos.

São vários nomes que acrescentam valor ao evento. Resumindo teremos profissionais, do Liverpool, Manchester United, Benfica, Sporting, FC Porto, Famalicão, Lille, Vitória Sport Clube, Paços de Ferreira, da Liga Portugal, etc. Um conjunto de profissionais de mão cheia. O propósito do Congresso é criar valor e acrescentar valor para todos”, acrescenta Emanuel Calçada, em declarações a Bola Branca.

A Renascença é Media Partner do Congresso Mundial de Scouting