Santa Clara quer fazer história frente ao Benfica

Osama Rashid, médio e capitão do Santa Clara, é o porta-voz da ambição da equipa açoriana para o duelo contra o Benfica. O iraquiano diz que o Santa Clara quer fazer história e vencer o Benfica em casa pela primeira vez na sua história.

"Queremos fazer história. No ano passado estivemos mais perto da vitória em casa, principalmente, frente ao FC Porto e Sporting. Este ano, queremos fazer história e ganhar pontos aos grandes. O Santa Clara joga sempre em casa para ganhar, tentando conquistar os três pontos. Fizemos uma grande segunda parte em Portimão e queremos continuar esse trabalho aqui, contra o Benfica", disse, em conferência de imprensa.

Apesar da ambição, Rashid reconhece a grande diferência no orçamento dos dois emblemas: "O Benfica é sempre forte, é uma equipa que vale milhões. O cansaço não vai ser relevante

O Santa Clara recebe o Benfica no sábado, às 18h00, no Estádio de São Miguel, nos Açores, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto.