Chumbo encarnado e Vitória sem reservas na Europa

A derrota do Benfica no terreno do Lyon continua a dar que falar, a ser destaque na manchete dos jornais desportivos, assim como o empate do Vitória de Guimarães, em casa, contra o Arsenal.

O "O Jogo" dá mesmo destaque aos jogos desta quinta-feira. "Europa sem reservas", pode ler-se. O Vitória empatou, em casa, a uma bola, com o gigante inglês, e "dá o mote" para o Rosenborg-Sporting, Rangers-FC Porto e Braga-Besiktas

Já "A Bola" fala no "chumbo total" do Benfica na Liga dos Campeões. O jornal dá conta que as águias perderam 75% dos jogos que disputou na prova nos últimos três anos.



"Record" vai mais longe e garante que os maus resultados europeus podem levar o Benfica a investir em transferências. "Mais mercado, menos Seixal", pode ler-se.