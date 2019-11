Braga com melhores resultados no campeonato é "uma questão de tempo e paciência"

Rui Correia, antigo guarda-redes do FC Porto e Sporting de Braga, acredita que é uma questão de tempo até os resultados da equipa minhota no campeonato começarem a melhorar. Em declarações a Bola Branca, o ex-guardião sublinha as declarações de Sá Pinto.

"Faço das palavras do treinador as minhas, pode ser a ineficácia. A eficácia que mostram na Liga Europa não tem estado no campeonato. A qualidade existe, será uma questão de tempo e paciência, porque o Braga é uma grande equipa e está recheada de grandes jogadores", começa por dizer.

O Braga é o líder do grupo K da liga europa, com sete pontos, mais um que o Wolverhampton. Se ganhar esta noite ao Besiktas, garante a passagem à fase a eliminar da competição, cenário que Rui Correia acredita que poderá acontecer.



"Eles têm vindo a fazer uma excelente Liga Europa e penso que a jogar em casa, com o seu público e a qualidade dos seus jogadores, vai ultrapassar o Besiktas", remata.

O jogo arranca às 20h00, no Estádio Municipal de Braga, com informações na Renascença.