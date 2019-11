“Bilhetes esgotados” para o Santa Clara – Benfica

Estão esgotados os bilhetes para o Santa Clara – Benfica, jogo da jornada 11 da I Liga. Os últimos bilhetes foram vendidos esta quinta-feira.

A confirmação foi feita pelo diretor de comunicação dos açorianos, em declarações ao Mais Futebol. “Neste momento os bilhetes estão esgotados. Faltam apenas 500 bilhetes regulamentares, que serão vendidos no dia de jogo, nas bilheteiras do Estádio São Miguel, a partir das 12h00. As expectativas são de que o estádio atinja lotação esgotada no sábado”, disse.

Emanuel Melo refere que “a venda foi ordeira e sem sobressaltos. Este ano foi dada primazia aos sócios do clube, mas, ainda assim, há que dizer que quase todas as pessoas que procuraram bilhetes conseguiram adquiri-los. O acesso aos bilhetes foi democratizado”.

O jogo está marcado para as 18h00 do próximo sábado e deve ter 10 mil pessoas nas bancadas.