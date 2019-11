Esfaqueados dois adeptos do Celtic em Roma

Dois adeptos do Celtic foram esfaqueados por indivíduos alegadamente afetos à Lazio, esta quinta-feira, antes do jogo entre as duas equipas, em Roma, a contar para a quarta jornada do grupo E da Liga Europa.

De acordo com a informação disponibilizada pela polícia italiana, tudo aconteceu durante uma discussão, no exterior de um bar. Os adeptos do Celtic foram levados para um hospital, para receber tratamento.

A polícia italiana informa, ainda, que deteve dois adeptos do Celtic por resistência à autoridade e outro por atos obscenos. Também foi dada atenção a apoiantes da Lazio: foram cinco os adeptos detidos por posse de materiais perigosos, como tacos de basebol e armas brancas.