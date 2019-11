Cédric Soares vai deixar o Southampton a custo-zero no final da temporada

Cédric Soares confirmou, em declarações ao "The Telegraph", que vai deixar o Southampton no final da temporada, quando o atual contrato expirar com o clube inglês.

"Só tenho mais esta temporada aqui. O Southampton é muito importante na minha carreira e sempre será, mas depois desta época penso que vou dar outro passo e ver o que será melhor para mim. Estar sem contrato é uma grande oportunidade e é algo que talvez só acontece uma vez na carreira", disse.

O defesa-direito português não integrou a ficha de jogo na derrota por 9-0 frente ao Leicester City, mas assume a responsabilidade do mau resultado.

"Quando eles perdem, eu perco, mesmo que não jogue. É frustrante. Falámos entre nós, e é hora de reagir. Foi um choque de realidade para acordarmos", disse.

Cédric chegou ao Southampton em 2015, depois de ter trocado o Sporting pelo clube inglês. No total, leva 124 jogos pelos "Saints" e ainda um empréstimo, na segunda metade da última temporada, no Inter de Milão.

"Sabia que havia a possibilidade de voltar ao Southampton no fim do empréstimo, mas não podia recusar o Inter de Milão. Era uma grande oportunidade e cresci muito. É um clube enorme com muita pressão e responsabilidade", acrescenta.