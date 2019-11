Salário médio. "É preciso libertar a economia de empecilhos"

Aumentar o salário médio em Portugal é algo concretizável ou nem por isso? Na opinião de João Taborda da Gama, “o objetivo de subir os salários médios é libertar a economia de uma série de empecilhos”.

“É assim que se fazem crescer os salários médios – mais do que por decreto”, afirma o comentador.

Taborda da Gama diz que é preciso olhar para as condições em que as empresas se desenvolvem e para as diferenças entre os euros que saem da conta de uma empresa para pagar salários e os euros que entram efetivamente nos bolsos dos trabalhadores.

“Temos das maiores disparidades entre aquilo que uma empresa tem de pagar para contratar um trabalhador e aquilo que o trabalhador recebe ao fim do mês por causa das questões das contribuições”, alerta.

E tudo isto “num contexto de grande inflexibilidade laboral”, o que dificulta ainda mais a contratação, sublinha, lembrando que Portugal tem dos salários médios mais baixos da Europa.