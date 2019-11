Web Summit 2019. E a 'startup' vencedora é…

A 'startup' suíça Nutrix é a vencedora da edição deste ano do concurso de empresas inovadoras da Web Summit. A empresa desenvolveu um sensor para medir a glicose.

Este novo sensor é pequeno e deve ser colocado na parte de trás de um dente para monitorizar os níveis de glicose na saliva. A informação é depois transferida para uma aplicação externa, dando sinal quando os níveis estão muito acima ou abaixo do normal.

As 'startups' finalistas da edição deste ano foram a Nutrix que apresentou esta nova tecnologia para medir níveis de glicose; a Be Right Back que se apresenta como o primeiro serviço de subscrição de viagens; e a Banjo Robinson, um serviço de subscrição de cartas personalizadas para crianças.

As três 'startups' finalistas foram escolhidas de entre 135 de várias áreas.

A apresentação final das três empresas aconteceu no palco central antes do intervalo para o almoço. Quem estava na plateia teve a oportunidade de votar na sua preferida. De acordo com esta votação, a Nutrix foi a mais votada - com 40% dos votos. No entanto, os votos do público não são os únicos a ser levados em conta. O juri analisa a viabilidade do produto e a qualidade da apresentação.

Tal como no ano passado, este ano não há prémio monetário para o vencedor.