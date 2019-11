"Não podemos ser matraquilhos". Fernando Santos quer boas exibições contra Lituânia e Luxemburgo

Fernando Santos, selecionador nacional, diz que a estratégia para os dois jogos de qualificação para o Europeu 2020, frente à Lituânia e Luxemburgo, é simples: marcar golos e ganhar.

"A estratégia é simples e pouco elaborada. Queremos marcar golos, não deixar que o adversário marque e ganhar. Vamos estar no Europeu 2020, e para isso vamos ganhar os dois jogos e estar lá", começa por dizer.

Ainda assim, Fernando Santos diz que quer a equipa dinâmica, a atacar e defender bem: "Temos de atacar bem, com muitas dinâmicas. Não podemos ser como os matraquilhos, isso não serve para nada. Vamos procurar jogo de todas as formas. Vamos explorar a profundidade. Sabemos que vamos ter um adversário defensivo e, por isso, a transição defensiva é importante. Não podemos permitir que o adversário pense que pode jogar".

Portugal já deixou fugir a possibilidade de terminar em primeiro lugar do grupo de qualificação para a Ucrânia e tem a Sérvia apenas um ponto atrás. Fernando Santos ignora a estatística, aponta para a vitória nos últimos dois jogo, mas não esconde o objetivo falhado de terminar no primeiro posto.

"Temos de os ganhar. Não pensamos sequer na Sérvia. Vamos ganhar os dois jogos e acabou. Queríamos ficar em primeiro lugar, não vou alterar o que disse. Sempre assumi isso. O primeiro objetivo era qualificar, o segundo ficar em primeiro, mas não é algo estranho para nós. Já chegamos a fases finais com trabalhos brilhantes e tínhamos ficado em segundo", acrescenta.

Fernando Santos reconhece que Portugal tem sofrido mais golos do que o habitual, mas não terá tempo para trabalhar nada no relvado.

"Não vamos treinar antes do jogo. Eles chegam na terça-feira, vamos fazer um curto treino de recuperação, quarta é adaptação ao relvado e quinta-feira jogamos. Nesse curtíssimo espaço vamos tentar retificar algo que não terá estado tão bem", acrescenta.

Pote 2 ou 3 desvalorizado

Sobre o afastamento do pote 1 no sorteio da fase de grupos do Europeu e com a possibilidade de ficar ainda no terceiro pote, Fernando Santos não se mostrou preocupado: "Quando lá chegar vemos, gosto de jogar com adversários perigosos, pode ser melhor. Se formos a olhar para o Mundial, apanhamos a Espanha, que também não estava no pote 1. Marrocos e o Irão também nos causaram muita dificuldade. Tudo é teoria".

Portugal joga contra a Lituânia, no Algarve, na quinta-feira, e no domingo, no Luxemburgo, jogos com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.