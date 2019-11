Gonçalo Paciência e Éder regressam à seleção nacional

Gonçalo Paciência e Éder são as grandes novidades dos escolhidos de Fernando Santos para os próximos compromissos da seleção nacional. Em relação à última lista, ficam de fora William Carvalho, João Félix e Rafa Silva.

O selecionador convocou três pontas-de-lança, ao contrário do que habitualmente tem feito nas últimas escolhas. Paciência soma nove golos e três assistências em 21 jogos disputados no Eintracht Frankfurt, e é convocado pela primeira vez desde 2017, quando se estreou num amigável contra os Estados Unidos da América. Na altura, era jogador do Vitória de Setúbal.

Éder, herói da final do Europeu 2020, está também de regresso. O avançado do Lokomotiv de Moscovo não soma qualquer partida pela seleção das quinas desde 2018, contra a Polónia, num jogo da fase de grupos da Liga das Nações.

A outra novidade é o regresso de Podence, do Olympiacos, que já marcou presença nas convocatórias para o Europeu 2020, mas ainda não se estreou.

Rafa Silva, William Carvalho e João Félix ficam de fora, por lesão.

Portugal vai disputar os últimos dois compromissos de qualificação para a fase final do Europeu 2020, frente à Lituânia, no Algarve, e no Luxemburgo. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Os escolhidos:

Guarda-redes: Rui Patrício, Beto e José Sá;

Defesas: Nélson Semedo, Ricardo Pereira, Pepe, Rúben Dias, José Fonte, Rúben Semedo, Raphael Guerreiro e Mário Rui;

Médios: Danilo, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Fernandes, Pizzi e João Mário;

Avançados: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Bruma, Podence, Diogo Jota, Éder, Gonçalo Paciência e André Silva.