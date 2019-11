Fernando Santos solidário com André Gomes. "Vai voltar tão forte como era"

Fernando Santos comentou a fratura no tornozelo de André Gomes e revela que já falou com o internacional português, que naturalmente falhou a última convocatória da seleção. O selecionador revela que tinha um dos seus observadores no estádio, na altura da lesão.

"Já falei com ele e as coisas não são tão graves como pareceram. Na altura, pareceu assustador. Tinha um colega meu no estádio e ficou horrorizado. Visualizei as imagens depois e é um momento triste. Sei da força que o André tem, já passou por momentos difíceis e vai recuperar tão forte como era no passado. Tem um futuro brilhante pela frente e estamos muito solidários com ele", disse, em conferência de imprensa.

André Gomes fraturou o tornozelo num lance da partida entre Everton e Tottenham e poderá estar apto para o Europeu 2020