Fernando Santos esclarece. "Portugal sempre jogou com avançados"

Fernando Santos negou que Portugal não tenha avançados. O selecionador nacional explicou as chamadas de Gonçalo Paciência, Éder e André Silva, e esclareceu as declarações que fez no passado, quando afirmou que Portugal não tinha pontas-de-lança.

"O que considero um ponta-de-lança puro já quase não existe. Só atua na área, na minha altura até chamavam 'ponta de mama'. Mas não quer dizer que não haja avançados com características próximas. Lembro-me do Fernando Gomes e do Rui Águas. O Pauleta jogava a '9', mas era rápido, jogava na profundidade. Domingos não era igual ao jardel, que era o típico ponta de mama. As equipas eram arquitetadas de forma diferente", começa por explicar, em conferência de imprensa.

Gonçalo Paciência é a grande novidade da convocatória e Fernando Santos explica que já tinha chamado o avançado, em 2017.

"Ele já tinha vindo, fui eu que o chamei quando jogava no Vitória de Setúbal. A qualidade dele não é novidade. Ele depois voltou ao Porto e as coisas não lhe correram muito bem e deixou de ter rodagem. Está a jogar hoje e com muita regularidade, o André e o Éder igual e por isso estão os três", remata.