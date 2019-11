"Fernando Santos disse-nos que iríamos ganhar o Europeu no seu primeiro dia", conta Cédric

Cédric Soares, lateral-direito do Southampton, recorda a primeira reunião com Fernando Santos, selecionador português, em 2014, quando o técnico disse aos jogadores que iriam vencer o Campeonato da Europa, dois anos depois, em 2016.

"No primeiro dia do Fernando Santos, ele entrou na sala e disse-nos que iríamos ganhar o Europeu em 2016. Disse isto na primeira reunião. Nós sorrimos e ele disse que poderíamos rir o quanto quiséssemos, mas que iríamos ganhar. Quando nos dizem uma coisa tantas vezes, fica na nossa cabeça. Foi destino", disse, ao "The Telegraph".

O lateral-direito fez quatro jogos na fase final do Europeu e somou os 120 minutos na final contra a França, jogo em que Portugal perdeu Cristiano Ronaldo na primeira parte, por lesão.

"Ao intervalo juntamo-nos e o Cristiano Ronaldo disse algumas palavras. Disse que era difícil, mas que não iria ser como em 2014. Que era a nossa altura. Merecemos e fizemos história", conta.

Cédric marcou presença no Mundial 2018, mas tem falhado as últimas convocatórias, atrás de Nélson Semedo, João Cancelo e Ricardo Pereira. Fernando Santos revela, esta quinta-feira, a convocatória para os últimos dois jogos de qualificação para o Europeu 2020.