Taarabt na convocatória da seleção de Marrocos

A seleção de futebol de Marrocos incluiu Adel Taarabt na mais recente convocatória, que inclui 24 jogadores.

O médio do Benfica foi chamado para os jogos com Mauritânia, a 15 de novembro, e Burundi, a 19. Ambos contam para a fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

Taarabt regressou à seleção em setembro, depois de cinco anos de ausência, e tem-se afirmado como um dos imprescindíveis de Vahid Halilhodzic. Até agora, o médio encarnado não falhou uma chamada.