Treinador do Rosenborg acredita que o fator casa pode fazer a diferença frente o Sporting

O treinador do Rosenborg, Eirik Horneland, olha para o que foi a derrota da sua equipa em Alvalade, na primeira volta do grupo F da Liga Europa, e acredita que, em casa, na quinta-feira, é possível derrotar o Sporting.

"Acho que fizemos uma boa exibição em Lisboa, foi um jogo complicado. Tendo em conta esse jogo e esse nível, acredito que, a jogar em casa, o que pode dar-nos vantagem, possamos garantir os três pontos", afirmou Eirik Horneland, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

O Sporting "é uma equipa muito forte" e que está "em muito boa posição no grupo", no segundo lugar, com seis pontos, menos um que o líder, o PSV. Horneland sabe que os leões vão "tentar vencer" em Trondheim, visto que isso lhes daria "maior facilidade para passar à fase seguinte".

Já o Rosenborg está no último lugar do grupo, sem qualquer ponto. Ainda assim, os noruegueses ainda podem sonhar com os 16 avos de final e Horneland garantiu que a sua equipa não atira a toalha ao chão.

"Temos de ganhar. Temos zero pontos e temos de ganhar, mas primeiro, vamos pensar em fazer um bom jogo", sublinhou o técnico norueguês.



O Rosenborg-Sporting, da quarta jornada da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, às 17h55, em Trondheim. O jogo terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.