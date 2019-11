Luiz Phellype quer vencer o Rosenborg para esquecer derrota em Tondela

Luiz Phellype assume que o Sporting pretende esquecer a derrota (1-0) em Tondela, para o campeonato, com uma vitória no terreno do Rosenborg, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa.

"Perder nunca é bom, ainda para mais num clube com a dimensão do Sporting, mas acontece. Não há que ficar a lamentar o passado, agora temos de olhar para a frente", frisou o avançado brasileiro, esta quarta-feira, à partida do Sporting para a Noruega. A intenção é sarar as feridas frente ao Rosenborg, apesar de Luiz Phellype atribuir igual importância a todos os jogos e vitórias: "Ganhar é sempre importante."

A solução para ultrapassar o momento menos bom é só uma. "Trabalhar, o caminho é esse. Não há volta a dar, é só trabalhar e mais nada. A união do grupo está boa, como sempre esteve. O nosso grupo é unido", frisou.

Com o Rosenborg, Luiz Phellype espera "um jogo difícil", que o Sporting "precisa de vencer, para encaminhar a qualificação". O avançado espera marcar - "é a minha função" - e saúda a reintegração de Wendel:

"O Wendel é importante, por isso é sempre bom poder contar com ele."



Os leões tentarão esquecer a derrota com o Tondela em Trondheim, na quinta-feira, às 17h55. O Rosenborg-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.