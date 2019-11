Papa saúda imprensa portuguesa cristã comprometida contra “fake news”

O Papa Francisco saudou esta quarta-feira a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) que por sua vez afirmou o seu compromisso com a “verdade”, contra as “fake news”, e a determinação em “dar voz às periferias”.

Num documento entregue a Francisco, no final da audiência pública semanal, que decorreu na Praça de São Pedro, a Direção da AIC apontou ao trabalho em curso para criar mecanismos que ajudem os leitores a distinguir as notícias.

“A AIC compromete-se a promover, junto dos seus associados, o esforço de procurar ajudar os seus leitores a distinguir o bem do mal, através da busca e identificação de fontes credíveis, da contextualização da realidade e interpretação correta dos factos do dia a dia, ajudando a combater as ‘fake news’ que intoxicam a sociedade”, lê-se no documento enviado à Agência ECCLESIA.

Na mesma mensagem, a associação “reafirma o seu compromisso. junto dos seus 170 associados. em dar voz aos mais desprotegidos e a chamar a atenção dos decisores para as periferias”.

O Papa saudou a comitiva da AIC, durante a audiência geral, tendo os responsáveis portugueses agradecido pela sua inspiração, “dando voz a quem não a tem, às periferias”.

Francisco respondeu, sublinhando que este é “sem dúvida, um trabalho difícil”.

A delegação da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã era constituída pelo presidente da Direção, Paulo Ribeiro (Jornal Alvorada, Lourinhã); o vice-presidente, Paulo Rocha (Agência Ecclesia); a tesoureira, Maria da Conceição Vieira (Jornal da Família, Lisboa); o secretário, António Manuel Marques (Raio de Luz, Sesimbra); o vogal António Gonçalves Rodrigues (Mensageiro de Bragança, Bragança); e o vice-presidente da Assembleia-Geral, padre Francisco Barbeira (jornal A Guarda).

A Direção da AIC quis assinalar esta audiência com uma placa comemorativa gravada em vidro, que evoca os 25 anos que a associação está a celebrar.

A delegação entregou também a Francisco uma inscrição em madeira que assinala 40 anos do programa “70×7”, emitido na RTP e da responsabilidade editorial do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais.

A AIC representa cerca de 170 títulos de jornais e revistas, com uma tiragem média mensal de cerca de dois milhões de exemplares.