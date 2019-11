Advento marcado por exposição sobre gravidez na Igreja da Amadora

Um grande número de artistas, das mais diversas áreas, aceitou o convite de criar obras sobre este tema, sob três perspetivas diferentes, e que estarão expostas durante o Advento – altura em que os cristãos preparam a celebração do nascimento de Jesus Cristo – passando pelo Natal e culminando com a Epifania, a 6 de janeiro.

O nome da exposição, “Ó do Mundo, Senhora da Terra – Grávida de Vida”, remete de forma clara para uma dimensão religiosa, uma vez que a imagem de Maria grávida com Jesus é conhecida como Nossa Senhora do Ó, devido precisamente à forma arredondada da barriga expectante.

Segundo o comunicado enviado à Renascença, “A iniciativa pretende estimular a criatividade dos artistas, assumindo explicitamente o desafio de fronteira proporcionado pela cultura. ‘Ó do Mundo, Senhora da Terra – Grávida de Vida’, enquadra uma tripla abordagem do tema: Espanto, Esperança e Vida – Grávida de Espanto, Grávida de Esperança e Grávida de Vida.”