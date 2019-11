Sérgio Conceição. FC Porto “tem melhor do que foi no Dragão"

O treinador do FC Porto considera que os azuis e brancos têm “de ser um bocadinho melhores do que no Dragão” se quiserem vencer o Rangers para a Liga Europa.

“Temos de melhorar algumas coisas que não fizemos tão bem no primeiro jogo. Alguns aspetos. O Rangers é uma equipa forte, mas nós também. Amanhã temos de ser um bocadinho melhores do que fomos no dragão”, referiu o técnico.

Sérgio Conceição lembra que sempre considerou que este seria “um grupo equilibrado e hoje em dia não é fácil na Europa ganhar jogos, porque as equipas são competitivas”.

Já sobre as palavras de Steven Gerrard, treinador do Rangers, que referiu que a pressão está do lado dos portistas, Sérgio Conceição desvalorizou.

“Amanhã [quinta-feira] vamos apanhar um Rangers, uma equipa muito competitiva e agressiva dentro de campo”, acrescentou.

O FC Porto defronta, esta quinta-feira, o Rangers, no Ibrox Stadium, em jogo a contar para a quarta jornada do grupo G da Liga Europa.