Gerrard quer bater o FC Porto para o Rangers ser dono do seu futuro

Steven Gerrard, treinador do Rangers, espera vencer na receção ao FC Porto, relativa à quarta jornada do grupo G da Liga Europa, de forma a ganhar maior conforto e poder controlar o seu futuro na competição.

Em conferência de imprensa de antevisão, esta quarta-feira, o antigo médio salientou que os escoceses pretendem "continuar a crescer, melhorar e continuar a provar às pessoas" que são uma boa equipa:

"Durante a fase de grupos, claro que precisas sempre de um bocadinho de sorte, mas temos de conseguir o nível de consistência necessário para terminar nos dois primeiros. Ganhar os jogos em casa dá-nos uma oportunidade fantástica. Este é o nosso segundo jogo em casa. Depois deste jogo, teremos uma ideia melhor de onde estamos e o nível de controlo que temos. Se ganharmos, ficaremos numa posição fantástica."

Objetivo: voltar a surpreender o dragão



Gerrard espera, na receção ao FC Porto, manter "o nível de performance" que permitiu ao Rangers empatar no Dragão, na primeira volta.

"Com os nossos adeptos atrás de nós, dá-nos uma boa probabilidade de um resultado positivo e isso é o nosso único foco. Sabemos da dificuldade do desafio, mas os jogadores estão num bom momento e estão prontos para enfrentá-lo", frisou o antigo internacional inglês.

O Rangers está no terceiro lugar do grupo G, com quatro pontos, os mesmos do FC Porto e menos dois que o líder, o Young Boys. Quem vencer o jogo, na quinta-feira, às 20h00, no Estádio Ibrox, ficará em boa posição para se apurar para os 16 avos de final da Liga Europa.

O Rangers-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.