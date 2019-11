FC Porto viaja para Glasgow sem Marega, mas com Aboubakar

O FC Porto seguiu viagem para Glasgow, onde vai defrontar o Rangers, para a Liga Europa, sem Marega, mas com Aboubakar.

O avançado maliano saiu da equipa após o empate (1-1) caseiro com os escoceses e falhou todas as convocatórias desde então. O camaronês não era chamado desde o jogo com o Coimbrões, da Taça de Portugal.

De resto, Sérgio Conceição leva o plantel inteiro para a Escócia, menos os lesionados Sérgio Oliveira e Romário Baró.

O FC Porto está no segundo lugar do grupo G, com quatro pontos, os mesmos do Rangers, que é terceiro, mais um que o Feyenoord, que está no último lugar, e menos dois que o Young Boys, que lidera.

As contas ficarão mais fáceis se os dragões venceram na quinta-feira, às 20h00, no Estádio Ibrox. O Rangers-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados



Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa, Mbaye;

Defesas: Pepe, Diogo Leite, Marcano, Alex Telles, Manafá, Mbemba, Saravia;

Médios: Bruno Costa, Loum, Uribe, Danilo, Otávio;

Avançados: Luis Díaz, Nakajima, Aboubakar, Corona, Zé Luís, Soares e Fábio Silva.