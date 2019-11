Homem cai num poço com o trator

Um homem morreu esta quarta-feira em Pereira, no concelho de Mirandela, vítima de um acidente com um trator.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, Edgar Trigo, a vítima – “um homem com cerca de 60 anos – caiu a um poço, juntamente com o trator”.

O alerta foi dado às 11h47, tendo sido mobilizados para o local 13 operacionais e quatro viaturas, além de um helicóptero.

Desde o início do ano, no distrito de Bragança, já se registaram oito acidentes com tratores agrícolas, dos quais resultaram seis vítimas mortais e três feridos graves.