Bebé encontrado no lixo "sem roupa" está estável

O recém-nascido encontrado, na noite de terça-feira, dentro de um caixote do lixo, encontra-se bem.

De acordo com o Centro Hospitalar Lisboa Central, o bebé está clinicamente estável, mas continua sob vigilância nos cuidados intensivos no Hospital D. Estefânia.

O recém-nascido, do sexo masculino, ainda tinha vestígios do cordão umbilical quando foi encontrado por um sem-abrigo na zona de Santa Apolónia.

"Foi transportado para o Hospital D. Estefânia num estado de fragilidade, mas com vida", revelou fonte da PSP na altura.



Esta manhã, em conferência de imprensa, o comissário Serra esclareceu que pode estar em causa uma situação de infanticídio ou crime de exposição e abandono. O bebé foi encontrado "sem qualquer tipo de proteção, nem roupa, nem agasalho. Estava simplesmente dentro do caixote do lixo da maneira como nasceu," descreveu.

"A investigação está a decorrer, de momento não temos ainda mais informações sobre os pais", declarou.



O PSP acrescentou que quando o menino estiver estabilizado será encaminhado para uma instituição de apoio.

O Ministério Público (MP) anunciou a instauração de um inquérito para averiguar o caso do recém-nascido encontrado na terça-feira no interior de um caixote do lixo. "Confirma-se a instauração de inquérito relacionado com a matéria. O mesmo corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa", refere a Procuradoria-Geral da República, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.





[notícia atualizada às 12h00]