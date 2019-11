Ana Gomes: Governo não deu visto a Snowden por “medo”, “vergonha total” ter Rui Pinto na prisão

Ana Gomes escreveu a António Costa a sugerir que o Governo português desse asilo político a Edward Snowden para participar na Web Summit. Para a antiga eurodeputada do PS a possibilidade de o denunciante sair da Rússia só não se concretizou por receio do governo português e de outros governos. “Edward Snowden, coitado, só está na Rússia porque não tem nenhum outro sítio onde estar, porque nenhum governo europeu, por medo da retaliação dos americanos, lhe facultou acesso”, diz à Renascença.



O denunciante poderia ser “muito importante e valioso”, diz Ana Gomes, mas “Snowden só não pode vir pessoalmente [à Web Summit] porque nenhum governo, designadamente o português, se chegou à frente para lhe dar visto para ele poder cá vir e eventualmente cá ficar”, sublinha. “E estar na Rússia não é obviamente ideal para a protecção dele, para a protecção de quem quer que seja.”

É uma das grandes ironias da maior cimeira de tecnologia que se realiza há quatro anos em Lisboa, para Ana Gomes. A antiga diplomata veio à Web Summit a convite da Renascença para participar no programa “Em Nome da Lei” sobre denunciantes, que vai para o ar este sábado.

Mas há mais uma contradição, diz Ana Gomes, a envolver particularmente a justiça portuguesa – e tem um nome: Rui Pinto.

“A Web Summit que abre com Edward Snowden realiza-se no país que tem na prisão há sete meses Rui Pinto, que é um denunciante reconhecido a nível global pela importância que teve na exposição da corrupção do futebol e negócios conexos”, defende a antiga diplomata.

“É uma vergonha total para Portugal”, afirma, aos microfones da Renascença.

Para a antiga eurodeputada do PS, o caso de Rui Pinto expõe também as vulnerabilidades da administração pública e do Estado português em termos de segurança informática.

A ser verdade a acusação de que Rui Pinto conseguiu aceder a e-mails de procuradores da República, “isso só demonstra que o próprio sistema de justiça é uma balela”, diz Ana Gomes.

“Se um jovem autodidata em informática como Rui Pinto consegue aquilo, então o que não acontecerá com a criminalidade organizada que, em muitas áreas, está sempre à frente das autoridades e que utiliza meios informáticos para controlar, para capturar, para corromper as administrações públicas? Eu tenho muita pena de dizer que este caso é uma demonstração da nossa vulnerabilidade”, alerta.

Vulnerabilidade que se pode estender a unidades que investigam crimes que usam meios informáticos, como as da Polícia Judiciária, por falta de meios, mas também a infraestruturas críticas como centrais nucleares ou barragens.

“Se não há garantia de proteção desses sistemas, se são vulneráveis à criminalidade organizada, incluindo terrorismo, estamos feitos. E não tem havido investimento suficiente. Ao nível europeu há consciência disto. Que ao nível nacional haja consciência disto e investimento na cibersegurança e ciberdefesa? Não. Temos só aí umas coisas para inglês ver, mais nada.”